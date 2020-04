Schweizer Haushaltsgerätemarkt spürt im ersten Quartal Folgen der Coronakrise

Im ersten Quartal sei die Coronakrise noch nicht ganz in der Umfrage zum Ausdruck gekommen, heisst es in der FEA-Mitteilung vom Freitag. Allerdings hätten sich insbesondere in den etwas verzögert eingegangenen Meldungen negative Tendenzen gezeigt.

Während im Schlussquartal 2019 noch 7 Prozent der Firmen schlechte Erträge kommunizierten, waren es im 1. Quartal 2020 bereits 19 Prozent. Ein ähnliches Bild zeigt sich beim Auftragsbestand und bei der Beschäftigungslage. Der Bestelleingang wurde gar von 21 Prozent der Firmen schlechter beurteilt.

Pessimistisch sind die Prognosen für das 2. Quartal ausgefallen. Da rechnen laut FEA 30 Prozent der Firmen mit einer sinkenden Ertragslage. Bei der Beschäftigungslage erwarten 23 Prozent und beim Bestellungseingang 26 Prozent mit Verschlechterungen.

mk/cf

(AWP)