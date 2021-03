Schweizer Hotellerie leidet weiter massiv unter der Coronakrise

(Zusammenfassung) - Die Coronakrise hat sich bei den Schweizer Hotelübernachtungen auch im Januar manifestiert. In dem Monat checkten erneut deutlich weniger Gäste in Schweizer Hotels ein als im Vorjahr. Dramatisch war der Einbruch vor allem in den Städten. Doch auch gewisse Bergorte verspürten einen starken Rückgang.