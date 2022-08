Die Erholung im Tourismus-Sektor nach dem coronabedingten Absturz der Vorjahre geht weiter. Im Juni gab es in Schweizer Hotels knapp 3,6 Millionen Übernachtungen. Das sind 57 Prozent mehr als im Vorjahr. Im gesamten Halbjahr beträgt das Plus 47 Prozent, wie das Bundesamt für Statistik am Freitag bekannt gab.