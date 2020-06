Schweizer ICT-Branche nimmt bereits wieder Wachstumsschwelle ins Visier

Die Schweizer ICT-Branche rechne bereits wieder mit "teils deutlich besseren Marktentwicklungen in den nächsten drei Monaten", wie Swico am Donnerstag mitteilte. Indes gehe keine der einzelnen Teilbranchen davon aus, die Wachstumszone in diesem Zeitraum wieder zu erreichen.

"Die Branche kämpft seit dem Corona-Lockdown weiterhin mit erschwerter Kundenakquise, Projektverzögerungen und -stopps und der nach wie vor herrschenden geringeren Nachfrage", heisst es in der Mitteilung.

Nachdem der Swico-ICT-Index im Mai 2020 erste positive Signale zeigte, weise er für den Monat Juni nun zum zweiten Mal in Folge positive Entwicklungsprognosen aus. Zwar sei noch keine Markterholung in Sicht, die Talsohle scheine aber durchschritten.

Elektronik wieder gefragt

Konkret liege der Index über die ganze Branche hinaus betrachtet aktuell bei 83,5 Punkten und somit nach wie vor unter der Wachstumsgrenze von 100 Punkten. Gegenüber dem Vormonat sei dies dennoch eine Zunahme von 7,3 Punkten. Dabei verzeichne jedes Teilsegmente der ICT-Branche eine Zunahme, die aber sehr unterschiedlich ausfalle.

Der grösste Zuwachs habe die Teilbranchen "Consumer Electronics" mit 30,3 Punkten auf 75 Punkte erzielt. Die beiden Teilbranchen "Software" (+6,9 auf 85,3 Punkte) und "Consulting" (+6,6 auf 83,7 Punkte) seien hingegen nach wie vor mit Schwierigkeiten in der Kundenakquise konfrontiert.

Den tiefsten Index-Wertzuwachs habe aber bisher im Monat Juni erneut das Branchensegment "IT-Technology" (+3,3 auf 64,1 Punkte) verzeichnet. In dieser Sparte belaste zudem die Aussicht auf weiterhin abnehmende Aufträge, Umsätze und Bruttomargen die Geschäfte.

sta/jr

(AWP)