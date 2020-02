Schweizer Industriefirmen leiden unter Frankenstärke

Nur knapp die Hälfte der Schweizer Firmen schätzt ihre Wettbewerbssituation in den Euro-Märkten noch gleich gut ein wie vor fünf Jahren. 36 Prozent fühlen sich für den Euro-Markt gar schlechter gewappnet. Dies zeigt eine Umfrage der Konjunkturforschungsstelle KOF der ETH Zürich, die am Mittwoch präsentiert wurde. Die KOF untersuchte darin, wie Unternehmen in der Schweiz die Aufhebung der Frankenuntergrenze und die Negativzinspolitik der Schweizerischen Nationalbank (SNB) beurteilen.

Besonders stark leidet nach wie vor die Industrie: Über die Hälfte (58%) der Unternehmen in diesem Sektor schätzen laut KOF ihre Wettbewerbssituation in den Euro-Märkten als schlechter ein als noch vor fünf Jahren. Auch das Gastgewerbe kann gemäss der Studie auf dem Markt mit Gästen aus dem Euro-Raum schlechter mithalten.

Bezogen auf die Geschäfte im Inland zeigt sich ein anderes Bild. Zwei Drittel aller befragten Firmen schätzen ihre Wettbewerbsfähigkeit dort ähnlich ein wie noch vor fünf Jahren. Die stärkste Negativtendenz kommt dabei aus dem Detailhandel, der sowohl mit dem Wechselkurs und damit verbunden mit dem Einkaufstourismus als auch mit dem zunehmenden Internethandel zu kämpfen hat.

Finanzsektor klagt über Negativzinspolitik

Die Negativzinspolitik hat für den Grossteil aller befragten Unternehmen (61%) weder Vor- noch Nachteile gebracht. Eine grosse Ausnahme bildet die Finanzindustrie. Von den befragten Banken und Versicherungen gaben fast zwei Drittel an, ihnen entstünden durch die Negativzinsen Nachteile.

In keinem anderen Wirtschaftsbereich wird die Negativzinspolitik der SNB so deutlich abgelehnt. Dieses düstere Bild dürfte von der Betroffenheit der Banken herrühren, die zu 84 Prozent angaben, davon leicht bis stark betroffen zu sein.

Gleichzeitig geht es dem Finanzsektor jedoch sehr gut, wie die gleichzeitig veröffentlichte Konjunkturumfrage der KOF für den Januar zeigt. Die Geschäftslage habe sich zwar bei den Versicherungen ganz leicht eingetrübt, bleibe bei den Banken jedoch auf dem gleichen Niveau. Im Branchenvergleich geht es den Finanzinstituten laut KOF nach wie vor blendend.

Geschäftslage hellt sich auf

Bei den anderen Unternehmen zeigt sich für die nächsten sechs Monate verhaltene Zuversicht. Ausser bei der Finanzindustrie ist der Geschäftslageindikator aktuell in sämtlichen Branchen leicht angestiegen.

Besonders erfreulich sei die Entwicklung derzeit in der Industrie. Dort hat sich die Geschäftslage während der letzten 13 Monate stetig verschlechtert. Jetzt zeigt sich jedoch erstmals wieder ein leichter Aufwärtstrend. "Die Stabilisierung zeigt sich in diversen Aspekten bei den Industriefirmen. Sie können wieder etwas durchatmen", sagte Klaus Abberger von der KOF am Mittwoch. Um von einer Erholung zu sprechen, sei es aber noch zu früh. Im Projektierungsbereich stieg der Geschäftslageindikator ebenfalls geringfügig an.

Im Baugewerbe, im Detail- und Grosshandel sowie bei den übrigen Dienstleistern stieg der Geschäftslageindikator hingegen deutlicher als in der Industrie.

Der KOF-Geschäftslageindikator basiert auf mehr als 4'500 Meldungen von Unternehmen in der Schweiz aus den Bereichen Industrie, Detailhandel, Baugewerbe, Projektierung, Finanz- und Versicherungsdienstleistungen, Gastgewerbe, Grosshandel und übrige Dienstleistungen. Dabei bewerten die Unternehmen ihre Geschäftslage.

tv/mk

