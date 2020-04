Schweizer IT-Branche hart von Coronakrise getroffen

Wie düster es um die Stimmung in der ICT-Branche tatsächlich bestellt ist, kommt in dem von Swico monatlich erhobenen ICT Index zum Ausdruck. Dieser tauchte im April auf 66,2 Punkte, was gegenüber dem Vorjahreswert einem Minus von 44 Prozent entspricht. Im Index berücksichtigten werden die Branchen ICT, Unterhaltungselektronik sowie Bildbearbeitung und Druck.

Die einzelnen ICT-Teilbranchen haben gemäss Swico zwar mit unterschiedlichen Auswirkungen der Coronakrise zu kämpfen, das Resultat sei aber für alle dasselbe: Eine signifikant pessimistische Stimmung hinsichtlich der zu erwartenden Marktentwicklung. Die Indizes der einzelnen Segmente sanken dabei zwischen 42,4 und 62,7 Punkte.

Swico-Geschäftsführerin Judith Bellaiche sieht in der Krise aber auch Potenzial für die Branche. "Durch den Lockdown ist ein veritabler Digitalisierungsrutsch durchs Land gegangen" wird Bellaiche in der Mitteilung zitiert. Sie sei überzeugt, dass Die Schweiz in Sachen Digitalisierung nach der Corona-Krise nicht mehr wiederzuerkennen sein werde. Davon werde die ICT-Branche mittel- und langfristig profitieren.

