Schweizer Konsumentenstimmung steigt laut Nielsen-Studie weiter an

Die Stimmung der Konsumenten in der Schweiz hat sich im ersten Quartal 2018 erneut verbessert. Der Nielsen Verbrauchervertrauensindex weist für die Schweiz einen Stand von 104 Punkten aus, ein Plus von 5 Punkten. Insbesondere der Job-Optimismus liege hierzulande über dem europäischen Durchschnitt und die Kauflaune sei leicht gestiegen, heisst es in der am Freitag publizierten Studie.