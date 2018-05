Schweizer Neuwagenverkäufe steigen im April um 2,7 Prozent

Die Zahl der neu immatrikulierten Personenwagen in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein ist im April angestiegen. Insgesamt wurden 26'519 Personenwagen immatrikuliert und damit 2,7 Prozent mehr im Vergleich zum Vorjahresmonat. Dass im vergangenen Monat trotz Ferien in vielen Kantonen 704 neue Personenwagen mehr auf die Strassen gekommen sind als vor einem Jahr, sei beachtlich, schreibt die Vereinigung der Automobil-Importeure (Auto-Schweiz) am Dienstag. Allerdings weise der April im Jahr 2017 zwei Arbeitstage mehr auf als 2016.