Schweizer Parahotellerie verbucht im dritten Quartal 6,4 Mio Logiernächte

Die Anzahl Logiernächte in den kommerziell bewirtschafteten Ferienwohnungen erreichte in der Berichtsperiode 2,2 Mio mit einer inländischen Nachfrage von rund 50%, wie das Bundesamt für Statistik am Dienstag weiter mitteilte. Die Kollektivunterkünfte erzielten 2,1 Mio Logiernächte, davon gingen gut 80% auf das Konto der Schweizer Gäste. Und die Campingplätze verbuchten ebenfalls 2,1 Mio Logiernächte, wobei hier die inländische Nachfrage rund zwei Drittel ausmachte.

Die Zahlen sind laut BFS provisorisch. Die Parahotellerie-Statistik beruht auf einer Erhebung, die seit 2016 auf nationaler Ebene und auf der Basis einer repräsentativen Stichprobe durchgeführt wird.

Die kumulierten Zahlen der Hotellerie und der Parahotellerie ergeben für Juli bis September ein Total von 18,6 Mio Logiernächten, wobei gut 50% auf das Konto der Schweizer Gäste gehen.

