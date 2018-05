Schweizer Regionalbanken gründen eigenen Verband

58 Schweizer Regionalbanken haben am Montag einen eigenen Verband, den Verband Schweizer Regionalbanken (VSRB), aus der Taufe gehoben. Mit diesem Schritt wolle man die spezifischen Interessen in Zukunft noch besser vertreten, schreibt der VSRB in einer Mitteilung. Erster Präsident wird Jürg Gutzwiller, CEO der Entris Holding, und Geschäftsführer wird Jürg de Spindler.