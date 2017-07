Schweizer Verwaltungsräte sind international und männlich

Das zeigt eine am Mittwoch veröffentlichte Studie des Beratungsunternehmens Russel Reynolds. Demnach haben 68% aller Verwaltungsräte der 20 Unternehmen, die im Swiss Market Index (SMI) gelistet sind, einen ausländischen Pass.

Mit 14% kommt der höchste Anteil der ausländischen VR-Mitglieder aus den USA. Das Vereinigte Königreich folgt mit 9%, 8% kommen aus Deutschland und 7% aus Frankreich.

Auf Platz fünf positioniert sich China: Jedes vierte SMI-Unternehmen hat gemäss der Studie ein Verwaltungsratsmitglied mit chinesischem Pass, das entspricht einem Anteil von 3%.

Anders in Deutschland: Bei den Aufsichtsräten der 30 im Deutschen Aktienindex (DAX) enthaltenen Unternehmen, besitzen lediglich 29% einen ausländischen Pass. Der Frauenanteil bei den DAX-Konzernen beträgt 29,1%, wie die Studie weiter zeigt.

In Schweizer Verwaltungsräten sind Frauen seltener anzutreffen. Der Frauenanteil im SMI stieg gegenüber dem Vorjahr leicht von 20,7% auf 21,4%. Das liegt laut Russel Reynolds daran, dass Frauen nach wie vor weniger ins oberste Gremium gewählt werden als Männer.

Zudem scheiden Frauen auch schneller wieder aus dem Verwaltungsrat aus: Sie bleiben im Schnitt 4,7 Jahre im Amt, im Gegensatz zu 7,2 Jahren bei den Männern. Auch beim Alter gibt es Unterschiede. Frauen sind durchschnittlich 4,6 Jahre jünger als ihre männlichen Kollegen. 2016 betrug der Altersunterschied noch 4,9 Jahre.

Russel Reynolds kritisiert in seiner Studie ausserdem, dass es in den obersten Gremien der SMI- sowie der DAX-Konzerne zu wenige Digital-Experten gebe. In lediglich 35% der Schweizer und 40% der deutschen Verwaltungsräten sitze ein Aufseher mit ausgewiesener Digitalkompetenz.

(AWP)