Schweizer Zementlieferungen im ersten Quartal fast stabil

Gemessen an den gesamten Lieferungen wurden die CEM II-Zemente mit 88,5 Prozent am stärksten nachgefragt, wobei deren Absatz ebenfalls stabil blieb. Der Anteil der CEM I-Zemente sank auf 7,5 Prozent.

40,1 Prozent der Zementlieferungen wurden mit dem Zug transportiert, die restlichen Transporte erfolgten über die Strasse. Fast drei Viertel des gesamten Zements ging an Transportbetonwerke. 17,8 Prozent wurde an Ortbetonanlagen von Grossbaustellen und 5,2 Prozent an Produzenten von Betonwaren geliefert.

tv/cf

(AWP)