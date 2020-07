Schweizer Zementlieferungen im zweiten Quartal nur leicht gesunken

Gemessen an den gesamten Lieferungen wurden die CEM II-Zemente mit 88,7 Prozent am stärksten nachgefragt. Diese Art von Zement verursacht in der Produktion vergleichsweise geringere CO2-Emissionen. Der Anteil der CEM I-Zemente am Gesamtvolumen sank auf 6,8 Prozent.

Im ersten Halbjahr 2020 wurden 36,4 Prozent der Zementlieferungen mit dem Zug transportiert, die restlichen Transporte erfolgten über die Strasse. Ein Fehler in der Erhebungssystematik habe hier zu einer relativ grossen Abnahme gegenüber den früheren Jahren geführt, wie der Verband weiter schrieb.

Fast drei Viertel (74,5 Prozent) des gesamten Zements ging an Transportbetonwerke. Weiter 19 Prozent wurden an Ortbetonanlagen von Grossbaustellen und 5 Prozent an Produzenten von Betonwaren geliefert.

yr/sta

(AWP)