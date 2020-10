Schweizer Zementlieferungen steigen im dritten Quartal um 0,9 Prozent

Trotz der wirtschaftlich angespannten Situation habe die Zementindustrie die Versorgung mit Schweizer Zement sowohl im zweiten und dritten Quartal gewährleisten können, teilte der Verband Cemsuisse am Donnerstag mit.

Leicht zugenommen haben auch die Lieferungen von den CO2-ärmeren "CEM II-Zementen", die mit 89,7 Prozent nach wie vor am stärksten nachgefragt wurden. Der Anteil der "CEM I-Zemente" an den gesamten Lieferungen reduzierte sich weiter auf 6,2 Prozent. "CEM-II Zemente" verursachen in der Produktion vergleichsweise geringere CO2-Emissionen.

Die Lieferungen erfolgten in den ersten drei Quartalen 2020 zu 37,0 Prozent auf der Schiene, der restliche Anteil auf der Strasse. Der grösste Anteil des Zements (74,2 Prozent) wurde an Transportbetonwerke geliefert, 19,1 Prozent erfolgte an Ortbetonanlagen von Grossbaustellen und lediglich 4,8 Prozent an Produzenten von Betonwaren.

pre/ys

(AWP)