Schwellenländer: Rupie und Rupiah unter Druck - Entspannung in der Türkei

Die Währungskrise in grossen Schwellenländern hat sich am Freitag in Asien fortgesetzt. Die Währungen Indiens und Indonesiens, die Rupie und die Rupiah, verloren gegenüber dem US-Dollar weiter an Wert. Etwas erholen konnte sich dagegen die türkische Lira, nachdem sie in dieser Woche erneut deutlich abgewertet hatte. Ein Grund für die jüngste Erholung war der amerikanische Dollar, der gegenüber vielen Währungen etwas schwächer tendierte.