Schwellenländer-Währungen auf Talfahrt - Argentinien hebt Leitzins an

(Neu: Brasilien interveniert am Devisenmarkt. Neue Rekordtiefstände beim argentinischen Peso.) - Hausgemachte Probleme und die jüngste Stärke des US-Dollar setzen Währungen wichtiger Schwellenländer immer stärker unter Druck. Am Donnerstag hat sich die Talfahrt zahlreicher Währung ungebremst fortgesetzt. Am Nachmittag rückten vor allem der argentinische Peso und der brasilianische Real in den Blick der Märkte.