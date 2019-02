Sechster Touristenrekord für Spanien in Folge

Die Zahl der ausländischen Touristen in Spanien hat im vergangenen Jahr erneut einen Rekordwert erreicht. Insgesamt seien 2018 rund 82,8 Millionen Urlauber in das Land gereist, etwa 1,1 Prozent mehr als im Vorjahr, teilte das nationale Statistikamt INE am Freitag mit. Es sei der sechste Spitzenwert in Folge, berichteten spanische Medien.