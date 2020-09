SEF 2020: Piaget-Chefin bezeichnet Innovation als Herzstück der Uhrenbranche

Angesichts der Kritik am Stillstand in der Uhrenindustrie hat Piaget-Chefin Chabi Nouri am Swiss Economic Forum (SEF) deutlich gemacht, welchen Platz die Innovation in der Branche einnimmt. Vor dem Hintergrund einer wirtschaftlichen Rezession betonte die Frau an der Spitze des Luxusuhrenherstellers auch die Bedeutung der digitalen Technologie.