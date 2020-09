Sentix: Konjunkturstimmung im Euroraum hellt sich weiter auf

Die Konjunkturstimmung unter Anlegern hellt sich weiter auf. Das von dem Analyseunternehmen Sentix erhobene Stimmungsbarometer für den Euroraum stieg im September zum fünften Mal in Folge, wie Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte. Der Indikator erhöhte sich zum Vormonat um 5,4 Punkte auf minus 8,0 Zähler. Während die Erwartungen der Befragten weitgehend stabil blieben, verbesserte sich die Lagebewertung spürbar.