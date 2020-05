Sentix-Konjunkturstimmung stabilisiert sich in der Nähe von Rekordtief

Die Konjunkturstimmung unter Anlegern im Euroraum hat sich im Mai deutlich weniger aufgehellt als erwartet. Die Corona-Krise hält die Sentix-Konjunkturerwartungen weiter in der Nähe ihres Rekordtiefs. Wie das Analyseinstitut Sentix am Montag in Frankfurt mitteilte, stieg der von ihm erhobene Indikator um 1,1 Punkte auf minus 41,8 Zähler. Er notierte damit nur leicht über seinem im April erreichten Rekordtief von minus 42,9 Punkten. Volkswirte hatten hingegen mit einem Anstieg auf minus 28,0 Punkte gerechnet.