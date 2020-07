Singapur rutscht wegen Corona-Krise in eine tiefe Rezession

Singapurs Wirtschaft ist damit das zweite Quartal in Folge geschrumpft. Ökonomen sprechen dann von einer technischen Rezession. In Singapur werden die Daten zur Wirtschaftsleistung in einem Quartal auf das Jahr hochgerechnet angeben und können daher nicht mit deutschen Wachstumszahlen verglichen werden. Bei dieser Berechnung wird angegeben, wie die Entwicklung auf das Jahr hochgerechnet wäre, falls sich der Trend aus dem Quartal fortsetzen würde. Wegen der konjunkturellen Erholung nach dem Corona-Einbruch ist in Singapur in den kommenden Quartalen aber wieder mit besseren Wachstumsdaten zu rechnen./jkr/jha/

(AWP)