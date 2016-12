Smogalarm in Madrid - Einschränkungen für Autofahrer

Erst am Mittwoch war in Madrid der Smogalarm "2" in Kraft getreten. Auf den Stadtautobahnen und den Zufahrtsstrassen wurde das Tempolimit von normalerweise 90 auf 70 Kilometer pro Stunde gesenkt. Ausserdem durften nur Anwohner in der Innenstadt parken. Diese Einschränkungen, die es in Madrid erstmals Ende 2015 gegeben hatte, sollen auch am Donnerstag andauern. Wie lange die einzelnen Einschränkungen nach dem Donnerstag in Kraft bleiben, werde von den nächsten Messungen abhängen, sagte die stellvertretende Bürgermeisterin Marta Higueras vor Journalisten.

Ein Hochdruckgebiet hatte dazu geführt, dass sich über der Stadt eine Dunstglocke bildete und erhöhte Werte des Schadstoffs Stickstoffdioxid gemessen wurden. In Madrid regiert seit eineinhalb Jahren die linke Bürgermeisterin Manuela Carmena. Die früheren konservativen Stadtregierungen hatten bei Smog keine Verkehrs-Einschränkungen angeordnet./er/DP/mis

(AWP)