SNB hält trotz US-Vorwurf an geldpolitischem Ansatz fest

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält trotz der Einstufung der USA, die Schweiz sei ein Währungsmanipulator, an ihrem geldpolitischen Ansatz fest. Man sei weiterhin bereit, angesichts der wirtschaftlichen Lage und des anhaltend hoch bewerteten Frankens "verstärkt" am Devisenmarkt zu intervenieren, heisst es in einer Stellungnahme vom Mittwochnachmittag.