Die Turbulenzen der türkischen Lira beschäftigen auch die Schweizerische Nationalbank: "Die Entwicklungen in den letzten Tage haben gezeigt, dass die Devisenmärkte weiterhin fragil sind", sagte SNB-Vizedirektor Fritz Zurbrügg am Mittwoch bei der Vorstellung der neuen 200er-Banknote in Zürich auf eine Journalistenfrage.