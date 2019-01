SNB-Zurbrügg: Expansive Geldpolitik ist genau richtig

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) hält angesichts politischer Risiken und konjunktureller Unsicherheiten an ihrem Kurs fest. "Es gibt keinen Grund, unsere Geldpolitik zu ändern. Wir brauchen immer noch die Negativzinsen und die Bereitschaft, an den Devisenmärkten zu intervenieren", sagte SNB-Direktoriumsmitglied Fritz Zurbrügg am Montag laut Redetext in einem Interview von Schweizer Radio und Fernsehen (SRF).