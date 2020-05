SNB-Zurbrügg: Tempo der Erholung wird nicht so hoch sein

Die Schweizerische Nationalbank (SNB) glaubt nach dem starken Rückgang der Aktivitäten wegen des Coronavirus nicht an eine schnelle Erholung der Schweizer Wirtschaft. Der Einbruch wegen des damit verbundenen Lockdowns sei "sehr rasch und heftig" gewesen, sagte SNB-Direktor Fritz Zurbrügg im Interview mit der "Schweiz am Wochenende" (online, Ausgabe vom Samstag). Die Politik habe zum Schutz der Bevölkerung weite Teile der Wirtschaft gewissermassen per Knopfdruck abstellen müssen.