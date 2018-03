Sorge vor Handelskrieg dämpft ZEW-Konjunkturerwartungen

(Ausführliche Fassung) - Der Konjunkturoptimismus deutscher Finanzexperten hat wegen der Sorge vor einem globalen Handelskrieg erneut einen Dämpfer bekommen. Das Konjunkturbarometer des Zentrums für Europäische Wirtschaftsforschung (ZEW) fiel im März um 12,7 Punkte auf 5,1 Zähler, wie das ZEW-Institut am Dienstag in Mannheim mitteilte. Es ist bereits der zweite Rückgang in Folge, und er fiel überraschend stark aus. Bankvolkswirte hatten nur einen Rückgang auf 13,0 Punkte erwartet.