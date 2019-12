Spanien: Inflation legt wieder zu

In Spanien hat sich die Inflation kurz vor dem Jahresende spürbar verstärkt. Die nach europäischer Methode errechneten Lebenshaltungskosten (HVPI) lagen im Dezember 0,8 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt INE am Montag in Madrid laut einer ersten Schätzung mitteilte. Im November hatte die Inflationsrate nur bei 0,5 Prozent gelegen.