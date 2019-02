In Spanien hat sich die Inflation zum Jahresauftakt weiter abgeschwächt. Die nach europäischen Standards berechneten Verbraucherpreise (HVPI) seien im Januar im Jahresvergleich um 1,0 Prozent gestiegen, teilte das nationale Statistikamt am Freitag nach einer zweiten Schätzung in Madrid mit. Damit wurde eine erste Schätzung wie von Analysten erwartet bestätigt.