In Spanien hat sich die Inflation im Oktober nicht verändert. Wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid mitteilte, betrug die nach europäischen Standards berechnete Teuerung (HVPI) auf Jahressicht wie im Vormonat 0,2 Prozent. Analysten hatten im Mittel eine leichte Abschwächung auf 0,1 Prozent erwartet. Im Monatsvergleich stiegen die Verbraucherpreise um 0,6 Prozent.