Spanien: Inflation stabil bei 2,2 Prozent

Im Monatsvergleich stieg das zu europäischen Vergleichszwecken berechnete allgemeine Preisniveau um 0,6 Prozent. In dieser Betrachtung wurde von Analysten ein stärkerer Anstieg um 0,8 Prozent erwartet.

Die spanische Inflation liegt damit weiter über dem Zielwert der Europäischen Zentralbank (EZB), den diese jedoch für den gesamten Euroraum anpeilt. Die Währungshüter sehen die Stabilität der Preise mittelfristig bei einer Inflation von knapp zwei Prozent als gewährleistet an.

Am Morgen war bereits aus Frankreich eine Inflationsrate über der Marke von zwei Prozent gemeldet worden. Am Donnerstag hatte das Statistische Bundesamt eine überraschend hohe deutsche September-Inflation von 2,3 Prozent in nationaler Rechnung und 2,2 Prozent nach europäischer Methode veröffentlicht./jkr/bgf/fba

(AWP)