Spanien: Inflation zieht kräftig an

In Spanien hat sich die Inflation im Februar deutlich verstärkt. Die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) erhöhten sich im Jahresvergleich um 7,5 Prozent, wie das Statistikamt INE am Montag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Analysten hatten im Schnitt nur eine Rate von 7,0 Prozent erwartet.