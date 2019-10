Spanien: Inflationsrate fällt auf tiefsten Stand seit drei Jahren

In Spanien hat sich die Inflation erneut abgeschwächt und die Teuerungsrate liegt nur noch knapp über der Nullmarke. Die nach europäischer Rechnung erhobenen Verbraucherpreise (HVPI) lagen im September 0,2 Prozent höher als ein Jahr zuvor, wie das Statistikamt INE am Freitag nach einer zweiten Schätzung in Madrid mitteilte.