Spanien: Inflationssprung stärker als erwartet

In Spanien hat sich der Anstieg der Verbraucherpreise im Februar wegen der hohen Energiekosten kräftig verstärkt. Die nach europäischer Methode erfassten Verbraucherpreise (HVPI) stiegen im Jahresvergleich um 7,6 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Damit wurde die ursprüngliche Schätzung leicht um 0,1 Prozentpunkte nach oben korrigiert. Analysten hatten eine Bestätigung der ersten Schätzung erwartet.