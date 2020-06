In Spanien hat sich der Rückgang der Verbraucherpreise im Juni deutlich abgeschwächt. Im Jahresvergleich sei das nach europäischem Standard berechnete Preisniveau (HVPI) um 0,3 Prozent gefallen, teilte das Statistikamt INE am Montag in Madrid nach einer ersten Schätzung mit. Analysten hatten im Schnitt mit einem Rückgang um 0,5 Prozent gerechnet, nachdem das Preisniveau im Mai noch um 0,9 Prozent im Jahresvergleich gefallen war.