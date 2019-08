In Spanien hat sich die Inflation im August überraschend abgeschwächt. Im Jahresvergleich seien die für europäische Vergleichszwecke harmonisierten Verbraucherpreise (HVPI) um 0,4 Prozent gestiegen, wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Dies ist die niedrigste Inflationsrate seit September 2016.