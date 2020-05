Spanien: Verbraucherpreise fallen deutlich

In Spanien sind die Verbraucherpreise inmitten der Corona-Krise deutlich gefallen. Wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid nach einer zweiten Schätzung mitteilte, betrug die nach europäischen Standards errechnete Inflationsrate (HVPI) im April minus 0,7 Prozent. Im Vormonat hatte die Rate 0,1 Prozent betragen.