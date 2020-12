Spanien: Verbraucherpreise fallen etwas schwächer als gedacht

In Spanien sind die Verbraucherpreise im November etwas weniger deutlich gefallen als bisher bekannt. Das nach europäischen Standards gemessene Preisniveau (HVPI) sei gegenüber dem Vorjahresmonat um 0,8 Prozent zurückgegangen, teilte die spanische Statistikbehörde INE am Freitag in Madrid mit. In einer ersten Erhebung war noch ein Wert von minus 0,9 Prozent gemessen worden.