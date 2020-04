In Spanien sind die Verbraucherpreise im April spürbar gefallen. Wie das Statistikamt INE am Donnerstag in Madrid mitteilte, lagen die nach europäischer Methode (HVPI) berechneten Lebenshaltungskosten 0,6 tiefer als ein Jahr zuvor. Im Vormonat hatte die Rate plus 0,1 Prozent betragen.