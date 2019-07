Die spanische Wirtschaft hat im Frühjahr stärker als erwartet an Fahrt verloren. Das Bruttoinlandsprodukt (BIP) stieg im zweiten Quartal gegenüber dem Vorquartal um 0,5 Prozent, wie das Statistikamt INE am Mittwoch in Madrid nach einer ersten Schätzung mitteilte. Zu Beginn des Jahres war die viertgrösste Volkswirtschaft der Eurozone noch um 0,7 Prozent gewachsen.