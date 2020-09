Die spanische Industrie hat sich im Juli weiter von ihrem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Der Produktionszuwachs fiel zwar etwas schwächer aus als im Vormonat, er übertraf aber die Markterwartungen deutlich. Zum Vormonat sei die gesamte Herstellung um 9,3 Prozent gewachsen, teilte das nationale Statistikamt am Freitag in Madrid mit. Analysten hatten mit einem Zuwachs um lediglich 3,5 Prozent gerechnet.