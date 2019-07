Die spanische Industrie hat ihre Produktion im Mai überraschend ausgeweitet. Die gesamte Herstellung stieg gegenüber dem Vormonat um 0,3 Prozent, wie das Statistikamt INE am Freitag in Madrid mitteilte. Es ist der zweite Monat in Folge mit einem Zuwachs. Analysten hatten dagegen mit einem Rückgang von im Mittel 0,5 Prozent gerechnet.