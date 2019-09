Die spanische Wirtschaft hat im Frühjahr abgebremst. Wie das Statistikamt INE am Montag in einer zweiten Schätzung mitteilte, wuchs die viertgrösste Volkswirtschaft der Eurozone im zweiten Quartal um 0,4 Prozent gegenüber dem Vorquartal. Das war das schwächste Wachstum seit dem Frühjahr 2014. In einer ersten Erhebung hatten die Statistiker noch eine Rate von 0,5 Prozent ermittelt.