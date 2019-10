Starke Zunahme bei Camper und Lieferwagen in den ersten neun Monaten

In den ersten neun Monaten 2019 sind in der Schweiz und im Fürstentum Liechtenstein deutlich mehr Nutzfahrzeuge zugelassen worden als in der entsprechenden Vorjahresperiode. Insgesamt nahmen die Zulassungen um 6,7 Prozent auf 33'526 zu, wie der Verband Auto-Schweiz am Donnerstag mitteilte. Besonders stark war die Zunahme bei den Wohnmobilen, Lieferwagen und leichten Sattelschleppern.