Stimmung bei chinesischen grossen Konzernen besser als erwartet

In China ist die Stimmung bei grösseren und staatlichen Industriekonzernen deutlich besser als Experten erwartet hatten. Der vom Staat ermittelte Stimmungsindikator legte im Juni überraschend zu. Der Index sei auf 51,7 (Mai: 51,2) Punkte gestiegen, teilte der staatliche Verband CLFP am Freitag in Peking mit. Dies ist nach dem März-Wert der zweithöchste Stand in diesem Jahr. Zudem fiel der Index besser aus als von Bloomberg befragte Volkswirte gerechnet hatten. Im Durchschnitt hatten diese sogar einen Rückgang auf dem Zettel.