Stimmung bei grossen Industriekonzernen Chinas trübt sich etwas ein

In den grossen und staatlich dominierten chinesischen Industriekonzernen ist die Stimmung im April nach dem überraschend starken Anstieg im März wieder etwas schlechter geworden. Der entsprechende Einkaufsmanagerindex (PMI) ging von 51,5 Zähler auf 51,4 Punkte zurück, wie das chinesische Statistikamt am Montag in Peking mitteilte. Volkswirte hatten mit einem etwas stärkeren Rückgang auf 51,3 Zähler gerechnet.