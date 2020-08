Stimmung britischer Dienstleister erholt sich weiter stark

In Grossbritannien hat sich die Stimmung in den Dienstleistungsunternehmen auch im Juli stark vom Einbruch in der Corona-Krise erholt. Der vom Marktforschungsunternehmen IHS Markit erhobene Indikator sei auf 56,5 Punkte gestiegen, wie das Forschungsinstitut am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Nachdem der Stimmungsindikator im April auf ein Rekordtief bei 13,4 Punkte abgestützt war, verbesserte er sich bereits den dritten Monat in Folge.