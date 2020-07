Die Stimmung in britischen Industrieunternehmen hat sich im Juni kräftig von dem Einbruch in der Corona-Krise erholt. Der vom Forschungsinstitut IHS Markit erhobene Einkaufsmanagerindex stieg von 40,7 Punkten im Vormonat auf 50,1 Punkte, wie Markit am Mittwoch in London nach einer zweiten Schätzung mitteilte. Das britische Forschungsinstitut bestätigte damit wie von Analysten erwartet eine erste Erhebung.