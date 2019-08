Stimmung in britischer Industrie weiter trübe

Die Stimmung in der britischen Industrie bleibt wegen der anhaltenden Brexit-Unsicherheit trübe. Wie das Forschungsunternehmen IHS Markit am Donnerstag in London mitteilte, betrug der von ihm erhobene Einkaufsmanagerindex im Juli wie im Vormonat 48,0 Punkte. Tiefer hatte die Kennzahl zuletzt vor etwa sechseinhalb Jahren gelegen. Analysten hatten im Mittel mit 47,6 Punkten gerechnet.