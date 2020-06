Stimmung chinesischer Einkaufsmanager deutet auf Wachstum hin

(Ausführliche Fassung) - In China hat sich die Stimmung in den grossen und staatlich kontrollierten Unternehmen im Juni gebessert. Nach dem Corona-Einbruch zum Jahresbeginn bleibt die zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt auf Erholungskurs, wobei sich nach Einschätzung von Analysten bereits im zweiten Quartal Wirtschaftswachstum abzeichnet. Im Juni sei der Einkaufsmanagerindex für die Industriebetriebe um 0,3 Punkte auf 50,9 Zähler gestiegen, teilte die Regierung am Dienstag in Peking mit. Analysten hatten hingegen mit einem leichten Rückgang gerechnet.